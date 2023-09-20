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Burdur’da kaldırıma çarpan motosikletin 100 metre sürüklendiği kaza kamerada

20.09.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’un Gölhisar ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpmasıyla 100 metre sürüklenmesi sonucu motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Burdur’da kaldırıma çarpan motosikletin 100 metre sürüklendiği kaza kamerada

Kaza Burdur’un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.K. (19) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet aşırı hıza bağlı olarak sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucunda kaldırıma çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ve arkasındaki M.S. (20) yola savrularak yaralandı.

Çevredekilerin kazayı görüp 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri devam ederken kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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