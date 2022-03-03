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Burdur'da kar nedeniyle 5 ahır çöktü, 32 hayvan telef oldu

03.03.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da kar nedeniyle 5 ahır çöktü, 32 hayvan telef oldu

Burdur ve Karamanlı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çöken 5 ahırdaki 30 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Askeriye köyünün Kocadere mevkisinde bir çiftliğin çatısında çökme meydana geldi. Çöken çatının altında 10 büyükbaş hayvan kaldı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 8 hayvanı kurtardı, 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirledi.

Karamanlı ilçesinde de yağmurun ardından başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde kar kalınlığını yer yer 25 santimetreye ulaştırdı.

İlçe merkezinde çatısı çöken bir ahırdaki 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kılavuzlar köyünde ise 3 ahırda çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Köylüler ve ekiplerin müdahalesi ile ahırdaki hayvanlar kurtarıldı.

Öte yandan, kar yağışı ilçedeki bazı seralarda da hasara yol açtı.

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