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Burdur’da maske ve dezenfektanlarda fahiş fiyat baskını

BURDUR HABERLERİ  | 15.03.2020 11:22 | Son Güncelleme

Burdur’da cerrahi maske, 3M maske, dezenfekten, kolonya ve gıda ürünleri satışı yapılan çok sayıda iş yerinde ani denetimler yapıldı.

Burdur’da cerrahi maske, 3M maske, dezenfekten, kolonya ve gıda ürünleri satışı yapılan çok sayıda iş yerinde ani denetimler yapıldı. İnternet üzerinden satışa sunulan 4 başvuru, haksız fiyat artışı tespiti ile Ticaret Bakanlığına bildirildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında, bazı ürünlere yönelik artan talepten dolayı Ticaret Bakanlığı tarafından Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlükleri ekipleri tarafından 81 ilde tüketicinin korunmasına yönelik fiyat denetimleri yapılmaya devam ediliyor.

4 HFA vakası Bakanlığa bildirildi
Bu kapsamda Burdur Valiliği koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından yapılan denetimlerde cerrahi maske, 3M maske, dezenfekten, kolonya ve gıda ürünleri satışı yapılan çok sayıda iş yerinde ani denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerin yanı sıra Ticaret Bakanlığının Haksız Fiyat Artışı Sistemi üzerinden Burdur Ticaret İl Müdürlüğüne yönlendirilen şikayet başvuruları ile ilgili yapılan denetimlerde internet üzerinden satışa sunulan 4 başvuru, haksız fiyat artışı tespiti ile Ticaret Bakanlığına bildirildi.

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