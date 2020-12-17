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Burdur’da Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı

BURDUR HABERLERİ  | 17.12.2020 16:49 | Son Güncelleme

Burdur 2.

Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantıları Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi.
Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantılarda, ilk olarak Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlanmasının ardından, Müteşebbis Heyeti Toplantısına geçildi.
Müteşebbis Heyeti Toplantısının başında 2. OSB Müdürü Bülent Arslanboğa tarafından bölgede yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.
Yapılan sunum sonrası gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçildi. 2021 yılı tahmini bütçesi, 2020 yılı 2. ve 3. Dönem raporları, gelir ve gider tablolarının görüşüldü.
2’nci OSB’nin 2021 yılı yatırım programı ve yeni yatırımlar ile gündemde yer alan diğer maddelerin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi. Toplantıya başta Vali Arslantaş olmak üzere, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav ve Müteşebbis heyetinde yer alan diğer üyeler katıldı.

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