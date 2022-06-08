YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da oğluyla yaşayan kişi apartta ölü bulundu

Burdur'da oğluyla yaşayan kişi apartta ölü bulundu

08.06.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da oğluyla yaşayan kişi apartta ölü bulundu

Burdur'da oğluyla yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Şirinevler Mahallesi'nde bir apartın 3. katında yaşayan Şaban Yaşar'ı (62) sabah hareketsiz bulan oğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede şüpheli ölüm olarak değerlendirilen cenaze, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur Gölü'nde köpükler oluştuBurdur Gölü'nde köpükler oluştu
Futbol: UEFA Uluslar LigiFutbol: UEFA Uluslar Ligi
Bakan Bilgin, canlı yayında 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili soruları yanıtladı:Bakan Bilgin, canlı yayında 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili soruları yanıtladı:
Anahtar Kelimeler:
Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 8 Haziran Çarşamba

İmsak
03:44
Sabah
05:30
Öğle
13:03
İkindi
16:55
Akşam
20:26
Yatsı
22:04
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her duyduğunuza inanmayın! Günlük burç yorumları

Her duyduğunuza inanmayın! Günlük burç yorumları

Bir döneme damga vurmuştu! “Yazdığım gereksiz espriler...”

Bir döneme damga vurmuştu! “Yazdığım gereksiz espriler...”

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.