Burdur'da oğluyla yaşayan kişi apartta ölü bulundu

Burdur'da oğluyla yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Şirinevler Mahallesi'nde bir apartın 3. katında yaşayan Şaban Yaşar'ı (62) sabah hareketsiz bulan oğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede şüpheli ölüm olarak değerlendirilen cenaze, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



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