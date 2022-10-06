Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ziya Gün (22) idaresindeki 15 ABS 989 plakalı motosiklet, Bülent Ecevit Bulvarı Süt Ofisi kavşağında M.A.G'nin kullandığı 15 AAZ 167 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Gün, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Yaşamını yitiren gencin yakınları hastane önünde toplandı.

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