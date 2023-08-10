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Burdur'da polisten kaçarken kaza yapan taksinin sürücüsü alkollü ve ehliyetsiz çıktı

10.08.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da polisten kaçarken çay bahçesine giren taksinin sürücüsünün alkollü olduğu ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

M.U'nun kullandığı 15 T 0032 plakalı taksinin durumundan şüphelenen polisler, İstasyon Caddesi'nde sürücüye "dur" ihtarında bulundu. Sürücü ise ihtara duymayıp kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacada caddenin sonundaki çay bahçesine giren taksi, bahçedeki ağaçları devirip telefon direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

M.U. ve yanındaki arkadaşı kaza yerine gelen sağlık ekibince ayakta tedavi edildi.

Yapılan muayenesinde 1.52 promil alkollü olduğu anlaşılan M.U'nun ehliyetine daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Sürücünün, yine alkollü ve ehliyetsiz araç kullanması, "dur" ihtarına uymayıp kaçarken trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle ehliyetine el koyma süresi 5 yıl daha uzatıldı.

Ayrıca sürücüye, 28 bin 477 lira idari ceza uygulandı.

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