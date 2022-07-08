Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan T. idaresindeki 34 ES 4279 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Kağılcık köyü yakınında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Abdullah B. 112 Acil Servis ekibince Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırdı.



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