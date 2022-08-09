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Burdur'da silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

09.08.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kestel köyündeki bir restoranda müşteriler Bayram Ali Kasap (39), Esat Kani (29) ve Ali Çelik (34) ile işletme sahipleri arasında hesap yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletme sahiplerinden biri av tüfeğiyle 3 müşteriye ateş açtı.

Müşterilerden Kani, Kasap ve Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kani'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayati tehlikeleri olduğu öğrenilen Kasap ve Çelik de Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri işletme sahipleri A.İ, T.Y. ve Ş.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Burdur silahlı kavga

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