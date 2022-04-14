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Burdur'da tarihi eser operasyonunda 17 kişi yakalandı

14.04.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da tarihi eser operasyonunda 17 kişi yakalandı

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, belirlenen 17 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 107 obje, 43 sikke, 2 mızrak ucu, 4 ok ucu, çan, 5 testi, kepçe, 3 dedektör, 9 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 48 fişek ele geçirdi.

Adreslerde bulunan 17 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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