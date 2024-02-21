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Burdur’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İHA İHA
21.02.2024 15:13 | Son Güncelleme:
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Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu araçta uyuşturucu çıkmasının üzerine araçta bulunan 3 şahıstan 1’i tutuklandı.

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 16 Şubat tarihinde İl merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 75 gram metamfetamin maddesi, 2 adet extacy hap, 2 adet kullanımı kontrole tabi hap ile uyuşturucu madde ölçümüne ve kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Araçta bulunan A.O.K., N.Y ve A.R.B. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu çerçevesinde işlem başlatıldı.

Aynı gün adli mercilere sevk edilen şahıslardan N.Y ve A.R.B isimli şahıslar savcılıkça serbest bırakılırken, A.O.K isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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