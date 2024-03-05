YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur’da üzerine ağaç devrilen belediye başkan adayı ve oğlu ağır yaralandı

Burdur’da üzerine ağaç devrilen belediye başkan adayı ve oğlu ağır yaralandı

İHA İHA
05.03.2024 13:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan’ın üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç devrildi.

Burdur’da üzerine ağaç devrilen belediye başkan adayı ve oğlu ağır yaralandı

Başka adayının ayağı kırılırken oğlunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay bugün öğle saatlerinde Özgür Mahallesi Oto Tamirciler Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seçim çalışmaları çerçevesinde birtakım ziyaretler için sokağa çıkan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan’ın üzerine şiddetli fırtına nedeni ile ağaç devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adnan ve Taha Ersan itfaiye ekipleri tarafından ağacın altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Adnan Ersan ve oğlu Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adnan Ersan’ın ayağında kırık olduğu öğrenilirken, Taha Ersan’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale Mobil Müze Tırı Osmaneli’deÇanakkale Mobil Müze Tırı Osmaneli’de
Şehitkamil’de 5 bin 288 kişiye okuma-yazma öğretildiŞehitkamil’de 5 bin 288 kişiye okuma-yazma öğretildi
Define için kaçak kazıya başlayamadan jandarmaya yakalandılarDefine için kaçak kazıya başlayamadan jandarmaya yakalandılar
Anahtar Kelimeler:
Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 5 Mart Salı

İmsak
05:58
Sabah
07:18
Öğle
13:15
İkindi
16:29
Akşam
19:03
Yatsı
20:18

Burdur Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Salı

Sevgi eczanesi
Merkez
Şifa eczanesi
Golhisar
Sağlik eczanesi
Yesilova
Karamanli eczanesi
Karamanli
Sarilar eczanesi
Bucak
Tümünü Göster
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.