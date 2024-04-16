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Burdur’da virajı alamayan motosikletli dereye uçarak yaralandı

İHA İHA
16.04.2024 08:23
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Burdur’un Bucak ilçesinde virajı alamayan motor sürücüsü, dereye düşerek yaralandı.

Burdur’da virajı alamayan motosikletli dereye uçarak yaralandı

Kaza, saat 23.15 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Besler Düğün Salonu yakınlarında seyir halinde olan Muhammet O. idaresindeki 15 ADA 968 plakalı motosiklet virajı alamayarak yol kenarındaki dereye düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motor sürücüsü Muhammet O., itfaiye ekiplerinin yardımı ile dereden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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