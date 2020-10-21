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Burdur'da yaşlı adamın dolandırıcıların hesabına para yatırmasını polisler engelledi

BURDUR HABERLERİ  | 21.10.2020 22:00 | Son Güncelleme

Burdur'da yaşlı adamın dolandırıcıların hesabına para yatırmasını polisler engelledi

Burdur'da, kendilerini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcıların hesabına para yatırmak için banka şubesine giden yaşlı adamı polis ekibi engelledi.

Cep telefonundan 82 yaşındaki Ahmet T'yi arayan dolandırıcılar, yaşlı adamın adının terör örgütü soruşturmasına karıştığını, hesabındaki bütün parasını verilen hesaba yatırmasıyla soruşturmanın kapanacağını söyledi.

Telefonu kapatmadan banka şubesine gitmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcılara inanan Ahmet T, parayı yatırmak için şubeye gitti.

Bu arada, Ahmet T'nin oğlu Kayhan T'yi de arayan dolandırıcılar, babasının adliyede olduğunu, acil adliyeye gelmesi gerektiğini söyledi.

Babasının telefonun sürekli meşgul olmasından şüphelenen Kayhan T. durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, hesabın bulunduğu Gazi Caddesi'ndeki banka şubesi önünde tedbir aldı. Bankaya geldiğinde Ahmet T'yi karşılayan polis ekibi, yaşlı adama telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu söyledi.

Dolandırılmaktan son anda kurtulan Ahmet T'yi bankaya gelen oğlu evine götürdü.

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