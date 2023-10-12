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Burdur’da yolun karşısına geçmen isteyen yayaya otomobil çarptı

12.10.2023 11:36 | Son Güncelleme:
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Burdur’da gece saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olay gece saatlerinde Emek Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adliye kavşağından Tugay kavşağı istikametine seyir halinde olan Burak K. (24) idaresindeki 15 EM 601 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmek için yola atlayan Abdulmuttalip Çekici (44)’ ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çekici yere düşerek yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı çekici ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Abdulmuttalip Çekici’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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