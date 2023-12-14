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Burdur'daki hayvan hastanesinde "sakat buzağılar" için yürüme aracı geliştirildi

14.12.2023 17:53 | Son Güncelleme:
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesinde sakat doğan buzağıların tedavisinde kullanılması amacıyla yürüme aracı yapıldı.

MAKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi kapsamında hayvancılık alanında ihtisaslaşan MAKÜ'nün veteriner fakültesi akademisyenlerince geliştirilen ve patent aşamasında olan "tekerlekli araba" sakat doğan ve fizik tedaviyle yürüyebilecek buzağıların tedavisinde kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Harun Çınar, geliştirdikleri "tekerlekli araba" sayesinde buzağıların canlı kalma oranının artacağını belirtti.

2019'da başlatılan "Yatalak buzağılar için tekerlekli araba" projesinin artık meyvelerini vermeye başladığına değinen Çınar, "Patent sürecinde olan bu arabamız çeşitli kullanıcılar tarafından kullanılmaya ve değerlendirilmeye başlandı. Elde edilen verilerde buzağıların iyileşme sürecinin daha hızlı ve rahat olduğu görüldü." ifadelerini kullandı.

MAKÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Yıldız da şunları kaydetti:

"Bu cihazla hayvan ayaklarını hareket ettirebiliyor. Böylelikle fizik tedavi mümkün hale geliyor. Buzağılar belli aralıklarla ayakta tutuluyor, masajla yürütülüyor. Üniversitemiz tarafından patent başvurusu yapılan cihazımız hastanemizde buzağıların tedavisinde aktif olarak kullanılmaya başlandı."

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hayvan hastanesi makü

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