Burdur'daki Karacaören Barajı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor

BİLAL ALTIOK / HÜSEYİN ÇUBUK - Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören Barajı, yeşille mavinin buluştuğu eşsiz doğası ve huzur veren göl manzarası ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine girilmesiyle, izole tatil arayışında olan yerli turistler, kalabalıktan uzak tatil arayışına girdi.

Bu yönüyle dikkati çeken Karacaören Barajı ve havzası da doğaseverlerin adresi oldu. Kuş sesleri eşliğinde izlenen göl manzarası ve sessizliğiyle ilgi gören baraj gölü ve çevresi, bölgede başlayan yatırımlarla turizm destinasyonu haline geldi.

Günübirlik misafirlere de açık olan bölgede bazı ziyaretçiler ise havzada kurulu göl manzaralı çadır ve bungalovlarda kalıyor. Tatilciler, doğa ile baş başa zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karacaören Barajı'nın son yıllarda turizm destinasyonu haline geldiğini söyledi.

Burdur, Antalya, Isparta üçgeninde yer alan Karacaören'in eşsiz bir doğal güzellik sunduğunu belirten Ünal, "Burası, yeşille mavinin buluştuğu, sessizliğiyle de insanlara huzur veren bir mekan. Bölge, turizm yatırımlarıyla son yıllarda önemli bir destinasyon haline geldi." dedi.