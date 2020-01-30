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Burdur'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü

BURDUR HABERLERİ  | 30.01.2020 17:45 | Son Güncelleme

Burdur'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü

Burdur'un Karamanlı ilçesinde motosikletle traktörün çarpışması sonucu ağır yalanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilova Caddesi'nde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Süleyman Şener (26) kurtarılamadı.

Şener'in kullandığı 15 KF 973 plakalı motosikletle aynı yönde seyreden Necip Erdoğan'ın yönetimindeki 15 LA 063 plakalı traktör 27 Ocak'ta çarpışmış, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılmıştı.

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Burdur Karamanlı ölü Süleyman Şener Trafik Kazası

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Safa Eczanesi
Golhisar
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Karamanli
Yeşilova Eczanesi
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