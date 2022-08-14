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Burdur'un lavanta gibi ayçiçeğiyle de turist çekmesi hedefleniyor

14.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Mahmut Toprak: - "Oluşturulan ayçiçeği alanlarını çok güzel bulduk. Estetik ve görsel açıdan harika, bize çok güzel fotoğraflar sunuyor"

BİLAL ALTIOK - Burdur'un Yeşilova ilçesinde 1000 dekarlık alana ekilen ayçiçeğiyle bölgede yaygın olan lavanta turizmine alternatif oluşturulması hedefleniyor.

Burdur Gölü kıyısında susuz tarımı yaygınlaştırmak amacıyla yaklaşık 17 yıldır başta lavanta olmak üzere birçok tıbbi aromatik bitki üretimi gerçekleştiren Öztürk Sarıca ile bazı çiftçiler, Akçaköy'de 1000 dekarlık alanda ayçiçeği yetiştiriyor. Lavanta gibi görsel şölen sunan ayçiçeği tarlaları, ilk yılında çevredeki fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekmeye başladı.

Burdur Gölü ve Akçaköy Lavanta Deresi'nin yakınında bulunan ayçiçeği tarlalarını görmeye gelen fotoğraf sanatçıları, doğal stüdyo imkanı sağlayan tarlalarda birbirinden güzel kareler çekiyor.

Lisinia Doğa Proje Merkezinin kurucusu Öztürk Sarıca, AA muhabirine, ayçiçeğinin de Göller Yöresi'nde susuz yetişebildiğini öğrenmeleri üzerine üretimine başladıklarını söyledi.

800 dekarlık alanı merkezin, kalan 200 dekarlık kısmı da köyden bazı çiftçilerin ektiğini belirten Sarıca, dekar başına 200 kilogram ayçiçeği almayı hedeflediklerini anlattı.

Sarıca, 1000 dekarlık alandan yaklaşık 100 ton yağ elde etmeyi de hedeflediklerini dile getirerek, "Susuz yetişen bu türü de lavanta gibi bölgemize kazandırmış olacağız." dedi.

Sarıca, lavanta gibi ayçiçeğinin de görsel güzelliyle dikkati çeken bir bitki olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Akçaköy üzerinden Salda Gölü'ne ve lavanta tarlalarına giden güzergahta tarlaları oluşturduk. Bölgede hem lavantayı hem de ayçiçeğini birlikte görüp fotoğraflama imkanı artık var. Bu tarlalar 30-40 ve 50'şer dekarlık alanlar. Ziyaretçiler burada uçsuz bucaksız lavanta bahçeleri gibi artık ayçiçeği bahçelerini de görebilecekler. Bu gelişme buradaki ekoturizmi ve çiftçinin ekonomik gelirini artıracaktır."

- "Ayçiçeğinin görselliği etkileyici"

Ayçiçeği tarlalarına fotoğraf çekmeye gelen Isparta Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Mahmut Toprak da "Ayçiçeğinin görselliği etkileyici, güzel bir havası var. Sabah ayrı güzel, akşam ayrı güzel. Oluşturulan ayçiçeği alanlarını çok güzel bulduk. Estetik ve görsel açıdan harika, bize çok güzel fotoğraflar sunuyor." diye konuştu.

Dernek üyesi fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Mustafa Gökmen de öğrencilerine derslerde gösterebilecek fotoğrafları çekmek için ayçiçeği tarlalarına geldiğini dile getirerek, "Susuz tarım bu bölge için muhteşem bir şey. Ekonomik açıdan da çok değerli bir ürün. Ayçiçeğinin Trakya'nın ardından bu bölgede de üretilmesi güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf çekmeye yeni başlayan Adile Kübra Engin ise "Yeni başlayanlar için de gayet güzel bir ortam. Çiçekleri, tarlaları çok beğendik." dedi.

Emekli Mehmet Kitapçı da ayçiçeği tarlalarının içine girince insana huzur ve mutluluk verdiğini kaydetti.

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Dinç ise Burdur'daki "günebakan" tarlalarına hayran kaldıklarını, harika fotoğraflar çektiklerini dile getirdi.

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