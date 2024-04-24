Burgazada Madam Marta Koyu ihaleye çıkıyor

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nün, Burgazada Madam Marta Koyu’nun da içinde bulunduğu Köknar ve Kalpazankaya’daki arsa ve arsa üzerindeki 2 adet metruk binayı ihale yöntemiyle kiraya çıkardığı öğrenildi. İhaleye çıkacak olan 56.298.68 m2 sahalı taşınmazın muhammen bedelinin aylık 150 bin TL olduğu, ihaleye katılacak olan kişilerin ise 414 bin TL geçici teminat ödeyeceği kaydedildi. Açık teklif usulü ile yapılacak olan ihalenin, 8 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00’da, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1. katında yapılacağı belirtildi.





