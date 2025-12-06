SPOR

Burhan Eşer: "Bodrum FK armasının olduğu her maç bizim için önemlidir"

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte Teknik Direktör Burhan Eşer, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, "Bodrum FK armasının olduğu her maç bizim için önemlidir" dedi.

Bodrum FK, 8 Aralık Pazartesi günü saat 14.30’da deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde Bodrum İlçe Stadyumu Tesisleri’nde sürdüren Bodrum FK’da, Celal Dumanlı ile Murat Sipahioğlu’nun sakatlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemeyeceği belirtildi. Okita ve Musah Mohammed’in ise hafif sakatlıklarının bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Ali Aytemur ve Berşan Yavuzay, cezaları sebebiyle kadroda yer alamayacak. Sipay Bodrum FK, Bandırma deplasmanından 3 puanla dönerek üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

Mücadele öncesi değerlendirmede bulunan Teknik Direktör Burhan Eşer, "Kupada kardeş takım mücadelesinde tur atlayıp gruplara kalmamız önemliydi. Bodrum FK armasının olduğu her maç bizim için önemlidir. Son 2 deplasman maçımız istediğimiz şekilde bitmedi. Deplasman oyunumuzla ilgili istediğimiz seviyede değiliz, onu geliştirmemiz gerektiğini biz de biliyoruz onunla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. Deplasmandan artık 3 puanla dönmemiz gerekiyor. Bandırma uzun yıllardır bu ligde mücadele eden iddialı bir takım. Ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi, iç sahada onlar da etkili oynuyor. Hedefimiz üst sıralar, iç saha deplasman fark etmeksizin galibiyetler almamız lazım" ifadelerini kullandı.

İSMAİL TARIM: "HOCAMIZ FORMA ŞANSI VERDİĞİ ZAMAN EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM"

Burhan Eşer: "Bodrum FK armasının olduğu her maç bizim için önemlidir" 2

Ziraat Türkiye Kupası’nda güzel bir Muğla derbisi oynadıklarını belirten Bodrum FK’nın genç oyuncusu İsmail Tarım, "Kupada gruplara kaldık ve ilerlemek istiyoruz. Ligde iyi durumdayız, biraz deplasman grafiğimiz kötü, onun farkındayız daha ileriye çekmeye çalışıyoruz. Gelecek 2 deplasman maçından 6 puan almak istiyoruz. İyi gidiyor, güzel hazırlanıyoruz. Hocamız forma şansı verdiği zaman en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum" diye konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

