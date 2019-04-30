MAGAZİN

Burhan Kuzu'dan mastürbasyon videosu paylaşan Kerimcan Durmaz'a tepki

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

AK Parti Kurucusu Burhan Kuzu, "Adını bile anmaktan iğrendiğim Kerimcan Durmaz, sen insan olamazsın. Sosyal medyada bu yaratığı takip etmeyelim. Haddini bildirelim" diyerek ünlü fenomene tepki gösterdi.

Burhan Kuzu'dan mastürbasyon videosu paylaşan Kerimcan Durmaz'a tepki

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla büyük hayran kitlesine ulaşan ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, yanlışlıkla paylaştığı video sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşlısı genci birçok kişinin tepki gösterdiği Durmaz'a bir tepki de siyaset dünyasından geldi.

ADINI BİLE ANMAKTAN İĞRENİYORUM

AK Parti Kurucusu Burhan Kuzu, uçağın tuvaletinde cinsel organını gösterdiği iddia edilen Kerimcan Durmaz'a ateş püskürdü. Kuzu, Adını bile anmaktan iğrendiğim Kerimcan Durmaz, sen insan olamazsın. Sosyal medyada bu yaratığı takip etmeyelim. Haddini bildirelim. Elbetteki Türk Ceza Kanunu'na görede yargılanacaktır" diyerek tepkisinis ert bir şekilde dile getirdi.

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NE OLMUŞTU?

Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından yapılan müstehcen paylaşımla ilgili, "Görüntüdeki kişi ben değilim" açıklamasını yapmıştı. Bu sözleri inandırıcı bulmayan binlerce kişi, Kerimcan Durmaz'ın hesabını şikayet etmişti.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ilk defa burhan kuzu ya katılıyorum......bu yaratığı takip edeni bile takip etmemek lazım....18 bin tl lik ev kiralamış buna kim suç ortaklığı yapıyor tabii kide takip eden bu rezilliğin ortağı.......
Burhan kuzu hayatının tek doğru lafını yapmış
BAZEN BURHAN KUZUDA DOĞRU KONUŞUYOR .HAYRET ETTİM.
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