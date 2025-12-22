Somer Sivrioğlu aşka geldi! 21 yaş küçük sevgilisini öve öve bitiremedi

MasterChef maratonu sona erdi. 2025 sezonunun şampiyonu Sezer Dirican oldu. Büyük finalin ardından MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Ünlü şef 2021 yılında 20 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşanmıştı. Somer Şef, boşanmanın

ardından kendisinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Mutluluğu kısa süren Sivrioğlu'nun adı Ayşe Özyılmaz ile anılmıştı. Bu ilişkisi de uzun sürmeyen ünlü şef bir süre kendi kabuğuna çekilmişti.

Somer Şef, daha sonra kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Tatil kareleriyle çok konuşulan ikili kısa süre önce ayrıldı.

Ancak Somer Sivrioğlu gönlünü bu defa Talya Didem Belen'e kaptırdı. Yeni sevgilisiyle yemekte tanıştığını söyleyen ünlü şef 'Ciddi bir ilişki içerisindeyim' ifadelerini kullandı.

Kendisinden 21 yaş küçük Didem Belen ile dolu dizgin aşk yaşayan ünlü şef adeta aşka geldi. İki aylık sevgilisini araç sürerken paylaşan Sivrioğlu aşkını da övmeyi ihmal etmedi.

Sivrioğlu yaptığı paylaşıma; 'Yollar bize, biz size tutkun şöför hanım!' notunu düştü.