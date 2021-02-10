Burhaniye Belediyesi deprem için önlem adımları attı

Balıkesir’in Burhaniye İlçesinde, son zamanlarda deprem başta olmak üzere doğal afetlerin kendini oldukça hissettirmesiyle birlikte Burhaniye Belediyesi, depremlerin kötü etkilerini azaltmak amacıyla ivedi olarak adımlar atmaya başladı.

İlk olarak belediye bünyesinde kurulan Deprem ve Afet Komisyonu’nun acil eylem planı ve çalışma programı hazırlamasının ardından Balıkesir Afet ve Acil Durum İl Müdürü Bayram Şahin öncülüğündeki heyetle görüşmeler yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz gün Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’ in de başkanlık ettiği Acil Durum Afet toplantısında Burhaniye’deki toplanma ve barınma alanları hakkında görüşmeler yapıldı.

AFAD İl Müdürü Bayram Şahin’in haricinde Şehir Plancısı Buket Birkış Söylemez ve Harita Mühendisi Halil Yılmaz’a Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, Belediye Yapı Kontrol ve Plan Proje Müdürlüğünden ekipler eşlik etti.

Burhaniye’deki afet ve acil durum toplanma alanlarının belirlenmesi, yer gösterimi ve halkı bilinçlendirici ve kamuyu bilgilendirici çalışmaların yapılması hakkında görüşmeler yapıldı. Bunun yanı sıra ilçedeki geçici barınma alanları ile de görüşmelerin yapıldığı toplantı sonrası heyet hep beraber alanları yerinde inceledi.



