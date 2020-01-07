Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivaline hazırlanıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 16. Burhaniye Geleneksel Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali 25-26 Ocak’ta yapılacak. Burhaniye Belediyesinin geleneksel hale dönüştürdüğü, Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivalinin 16’ncısı iki gün sürecek etkinliklerle kutlanacak.

25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak festival deve güreşleri başta olmak üzere, dolu dolu etkinliklere sahne olacak. 25 Ocak’ta Belediye hizmet binası önünden Cumhuriyet Meydanına kortej yürüyüşü ile başlayacak festival, meydanda düzenlenecek çelenk töreninden sonra Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan Harmandalı gösterisi ve sonrasında halk oyunları gösterileriyle devam edecek. Hava koşulları olumsuz olursa gösteriler Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Düzenlenecek gösteriler sonrası saat 13.00’da Cumhuriyet Meydanın da zeytin ve zeytinyağı üzerine stant ve sergi açılışları yapılacak. Saat 14.00’da Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi, ödüllü yemek yarışmasına ev sahipliği yapacak. Yarışma için müracaat eden katılımcılar tarafından Burhaniye’nin geleneksel yemeklerinin, jürinin önüne çıkacağı yemek yarışmasında, dereceye girenlere de ödülleri verilecek. Daha sonra festival kapsamında, Burhaniye Ticaret Odası tarafından düzenlenecek “Bölgemizde Sürdürülebilir Zeytincilik ve Organik Tarım Potansiyeli” konulu panel gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Yahya Rauf Laleli ve Dr. Dilşen Oktay Ertem’in konuşmacı olarak katılacağı panel, saat 15.00’da Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde katılımcıları ağırlayacak.İlk günün son etkinliği ise Türk Sanat Müziği konseri olacak. Burhaniye Kültür Sanat Derneği (BUKÜSAD) tarafından Reha Yurdakul Kültür Merkezinde düzenlenecek konser saat 20.00’da başlayacak.

Festivalin son günü olan 26 Ocak günü ise Burhaniye, geleneksel deve güreşlerine sahne olacak. Burhaniye Deve Güreşi Arenasında yapılacak müsabakalar, ülkenin birçok yerinden gelecek develeri ağırlayacak. Yaklaşık 200 devenin katılacağı güreşler saat 10.00’da başlayarak gün boyu sürecek.

