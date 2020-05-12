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Burhaniye’de 12 yıllık terzi maske üreticisi oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.05.2020 15:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Nurgül Narin’in ürettiği rengarenk maskeler ilgi gördü.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Nurgül Narin’in ürettiği rengarenk maskeler ilgi gördü. 12 yıllık terzi olan 3 çocuk annesi Narin, ürettiği maskelerin yıkanabilir olduğunu söyledi.
Burhaniye’de Belediye hizmet binası arkasındaki dükkanında terzilikle geçimini sağlayan Nurgül Narin, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımı yaygınlaşınca maske üretimine başladı. Yaklaşık 10 ayrı renkte maske üreten Narin, işini severek yaptığını söyledi. Halk Eğitimi Merkezinde kurslara katıldığını anlatan Narin, “ 12 yıldan beri terzilik yapıyorum. Burada daha çok tadilat işleri yapıyoruz. Elbiselerde daraltma ve kısaltma işlemleri ile paça kıvırma işleri yapıyorum. Koronavirüs salgını çıkınca da maskeye olan talep arttı. Bende maske üretimine başladım. Şu anda yaklaşık 10 ayrı renkte bez maskeler üretiyorum. Ürettiğim maskeler yıkanabilir olduğu için tekrar tekrar kullanılabiliyor. Şu anda dükkanın masraflarını maske ile sağlıyorum. Ürettiğim maskelerde tutuluyor” dedi.

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