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Burhaniye’de bataklığa saplanan köpekleri itfaiye kurtardı

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.08.2020 19:21 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, bataklığa saplanan köpekleri itfaiye kurtardı.

Burhaniye ilçesinde, bataklığa saplanan köpekleri itfaiye kurtardı. Karınca deresinin Hisarköy kavşağındaki bölümde meydana gelen olayda, kurtarılan köpekler yapılan muayenenin ardından doğal ortama salındı.
Karınca deresi kenarındaki bataklığa saplanan iki köpeği gören vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Amirliğini aradı. Olay yerine giden itfaiye görevlileri bataklığa saplanan iki köpeği halatlar yardımıyla kurtardı. Kurtarılan köpekler veteriner muayenesinin ardından karınları doyurulduktan sonra doğal ortama salındı. Vatandaşlar, köpekleri kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

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