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Burhaniye’de can dostları susuz kalmayacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.10.2020 15:00 | Son Güncelleme

Burhaniye Belediyesi, sokak hayvanları için ilçe genelinde bulunan otomatik sulukların temizliğini yapıyor.

Burhaniye’de can dostları susuz kalmayacak

Burhaniye Belediyesi, sokak hayvanları için ilçe genelinde bulunan otomatik sulukların temizliğini yapıyor. Mevsim değişikliğinden kaynaklı kirlenen otomatik hayvan sulukları Burhaniye Belediyesi tarafından temizlenmeye başlandı.
Sokak hayvanlarının gerek sağlık, gerekse de susuzluktan mağdur olmaması için yapılan çalışmalarda ilçenin her mahallesinde yer alan suluklar tek tek temizleniyor. Özellikle hayvanların sık bulunduğu yeşil alan ve parklarda yer alan otomatik sulukların, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince bakım ve tamir işlemleri de gerçekleştiriliyor. Bozuk olan sulukların tamiri, parça değişimleri ve genel bakım ve temizlikleri yapıldıktan sonra denenerek hayvanların kullanımına sunuluyor. Otomatik sulukların haricinde Sağlık İşlerine bağlı ekipler sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarına da periyodik olarak devam ediyor. Yeni yapılan proje çalışmaları kapsamında Otomatik sulama sistemlerinin bulunduğu yerlere beslenme kapları da yerleştirecek olan Burhaniye Belediyesi, sokak hayvanlarının koşullarını iyileştiricisi çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Burhaniye’de can dostları susuz kalmayacak

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