YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de çorba ziyafeti gelenek haline geldi

Burhaniye’de çorba ziyafeti gelenek haline geldi

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.03.2020 15:46 | Son Güncelleme

Burhaniye’de camilerde sabah buluşmaları devam ediyor.

Burhaniye’de çorba ziyafeti gelenek haline geldi

Burhaniye’de camilerde sabah buluşmaları devam ediyor. Emekli Muhasebeci Cevdet Yılmaz’ın verdiği çorba ziyafeti, Öğretmenler mahallesinde gerçekleştirildi.
İlçede camilerde sabah buluşmaları devam ederken, namaz sonrası düzenlenen çorba ziyafetleri de büyük ilgi görüyor. Sabah namazından çıkan vatandaşlar topluca lokantaya giderken, masrafı da bir kişi üstleniyor. Cevdet Yılmaz’ın çorba ziyafetine, İmam Kadir Özdemir, İsmail Çokgider, Ramazan Sevik, Mehmet Pişirici ve Mustafa Dirlik ile gazeteci Sefer Talay’da katıldı. Çorba ikramına katılanlara teşekkür eden Cevdet Yılmaz, “Cami cemaati arasında birlik ve beraberlik çok iyidir. İkram ilgiyi de arttıyor. Zaman zaman bazı arkadaşlarımız çorba ikramında bulunuyorlar. Bu gün de sıra bendeydi. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Ören Camii İmamı Kadir Özdemir’de Cevdet Yılmaz’a teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Umuda yolculuk ’engel’ tanımıyor

Umuda yolculuk ’engel’ tanımıyor

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Balıkesir Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
06:12
Sabah
07:34
Öğle
13:26
İkindi
16:34
Akşam
19:07
Yatsı
20:24

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Denizler Eczanesi
Merkez
Kaçar Eczanesi
Merkez
Özenç Eczanesi
Merkez
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Ayyıldız Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.