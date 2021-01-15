YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de kar yağışı etkili oldu

Burhaniye’de kar yağışı etkili oldu

15.01.2021 17:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Madra dağı eteklerinde bulunan Hacıbozlar mahallesinde etkili olan kar, mahalleyi beyaza boyarken, kapanan yolu da iş makineleri açtı.
Burhaniye de, yaşanan bahar havasının ardından iki günden beri soğuyan hava kar getirdi. İlenin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ilçeye 27 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıbozlar mahallesi de kar altında kaldı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi geçtiği mahallede, kapanan yolu da belediyeye ait iş makineleri atı. Kar yağışına sevindiklerini anlatan Hacıbozlar Muhtarı Hasan Dönmez, “Bu sabah kar yağışı etkili oldu. Mahallede güzel manzaralar oluşurken, yolumuzda kapandı. Mahalleye gelen grayder yolumuzu açarken, sokaklarda da temizlik yaptı. Çok kurak bir sonbahar geçirdik. Kar yağışına sevindik” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:53
Sabah
08:21
Öğle
13:23
İkindi
15:53
Akşam
18:15
Yatsı
19:38

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Arı Eczanesi
Merkez
Balıkesir Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aras Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Balıkesir’de jandarmadan kar lastiği uygulaması

Balıkesir’de jandarmadan kar lastiği uygulaması

Balıkesir’de jandarma 18 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma 18 aranan şahsı yakaladı

Edremit’te tütün operasyonu

Edremit’te tütün operasyonu

Balıkesirli vatandaşlar kısıtlama öncesi Kazdağları'nda kar topu oynadı

Balıkesirli vatandaşlar kısıtlama öncesi Kazdağları'nda kar topu oynadı

Balıkesirli vatandaşlar kısıtlama öncesi Kazdağları'nda kar topu oynadı

Balıkesirli vatandaşlar kısıtlama öncesi Kazdağları'nda kar topu oynadı

Balıkesir’de Aralık ayında 2 bin konut satıldı

Balıkesir’de Aralık ayında 2 bin konut satıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.