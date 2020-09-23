Burhaniye’de mazgal ve kanallar temizleniyor

Yaz sezonu sonrası, kışa hazırlanan Burhaniye’de mazgallar ve kanallar temizlenmeye devam ediliyor. Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış aylarında yağmur yağışlar sonucu kanallarda ve mazgallarda oluşan tıkanıklıkları gidermek, olası yağışlarda ise su baskınlarını, koku ve yolların bozulmasını önlemek amacıyla ilçe genelinde kanal ve mazgal temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle ağaçlardan kopan yapraklarla birlikte yol yapımlarından kaynaklı oluşan toprakların su gider borularını tıkamaması için yapılan çalışmalar Öğretmenler mahallesinde sürüyor. Yağışlı havalarda yollarda biriken sel sularının tahliyesini sağlayan yağmur suyu kanallarını ve bu kanalların kanalizasyona döküldüğü mazgallarda temizlik işlemi gerçekleştiren ekipler, temizlik işlemlerini tamamladıktan sonra, bozuk olan mazgallarda yenileme çalışmaları da yapıyor.

Muammer Aksoy caddesi başta olmak üzere sistematik olarak açılarak temizlikleri yapılan mazgallar ve kanallar tazyikli su ile kontrol edilerek kış şartlarına hazır hale getiriliyor.

