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Burhaniye’de normalleşme tedbirleri başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.06.2020 20:30 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi normalleşme sürecinde tedbirleri elden bırakmıyor.

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi normalleşme sürecinde tedbirleri elden bırakmıyor. Covid-19 virüsünün etkisini yavaş yavaş kaybetmesiyle başlayan normalleşme sürecinde Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tedbirleri uygulama noktasında denetimlerine devam ediyor.
1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine giren Burhaniye’de, Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Covid-19 virüsü tedbirlerini elden bırakmayarak, açılan işyerlerinde denetimlere başladı. Yaz sezonun da başlamasıyla çoğunlukla yerli turistlerin uğrak yerlerinden olan Burhaniye’de, gerek halk sağlığı, gerekse işyeri virüs tedbirleri noktasında denetimler gerçekleştiren Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri özellikle sahil kesimlerindeki işletmeleri denetledi.
Restoran, Çay bahçeleri, kafe, ve deniz işletmelerinde özellikle, sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen tedbirleri başta olmak üzere işyerlerindeki açılış ve işletme evraklarını da kontrol ediliyor. Sahilde yeni uygulanacak tedbirleri de hatırlatan ekipler, kontrol yaptıkları işletmelere virüsle mücadele kapsamında yapılması gerekenleri de anlatıyor.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler normalleşme süreciyle alakalı rehavete kapılmadan, gereken kurallara uyarak, tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. Deveciler “Halk sağlığı bakamından belediye olarak tüm kontrolleri aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız da üzerine düşen görevleri yerine getirirlerse daha sağlıklı ve güzel günler yaşarız” şeklinde konuştu.

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