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Burhaniye’de otomobil ile motosiklet çarpıştı motosiklet sürücüsü yaralandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Börezli yönüne gitmekte olan A.Y, yönetimindeki 10 KE 172 plakalı otomobil, Börülce Köy Mezarlığı yanında karşı yönden gelmekte olan A.Y yönetimindeki 10 N 7570 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Burhaniye ilçesinde, otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Börezli yönüne gitmekte olan A.Y, yönetimindeki 10 KE 172 plakalı otomobil, Börülce Köy Mezarlığı yanında karşı yönden gelmekte olan A.Y yönetimindeki 10 N 7570 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye de yolda temizlik yaptı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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