Burhaniye’de yeni camiye hayırseverden Osmanlı şadırvanı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 2 yıl önce hizmete giren Mehmet Kocaatlı Camiinde yaptırılan Osmanlı şadırvanı ilgi odağı oldu. Şadırvanın camiye güzellik kattığını anlatan İmam Şaban Okur, hayırsevere teşekkür etti.

Burhaniye’de 8 Eylül Stadı yanında yaptırılan Mehmet Kocatıl Cami yöredeki cami eksikliğini giderirken, adını vermek istemeyen bir hayırseverde cami önüne Osmanlı şadırvanı yaptırdı. Şadırvan nostaljik görüntüsü ile ilgi odağı oldu. Şadırvanın ilgi gördüğünü anlatan İmam Şaban Okur, “Mehmet Kocaatlı Camimiz yaklaşık 2 yıl önce hizmete girdi. Çok da ilgi gördü. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şimdi de bir hayırsever bu şadırvanı yaptırdı. Şadırvan camiye güzellik kattı. Hayırseverimize de teşekkür ediyoruz” dedi.

