Burning Man'dan ilk fotoğrafı Süreyya Yalçın paylaştı!

Bu yıl düzenlenen Burning Man festivalinden ilk fotoğraflar Süreyya Yalçın'dan geldi.

Gösterişli mücevherleriyle sıkça magazin gündemine damgasını vuran Süreyya Yalçın, pırlanta ve swarovski taşlarla kaplattığı iskelet maskesiyle festivalde boy gösterdi.

Sosyetenin önemli isimlerinden birisi olan Yalçın, Black Rock Çölü'nde Türk bayrağı taşıdığı görüntüsünü de Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Yalçın'ın fotoğraflarında photoshop kullanması dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.





