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Burning Man'dan ilk fotoğrafı Süreyya Yalçın paylaştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.08.2018 14:42 | Son Güncelleme

Her yıl ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde gerçekleşen Burning Man festivali başladı. Ünlü isimlerden birçoğu, son yıllarda Türkler'in de yoğun ilgi gösterdiği festival için Amerika'ya uçtu.

Burning Man'dan ilk fotoğrafı Süreyya Yalçın paylaştı!

Bu yıl düzenlenen Burning Man festivalinden ilk fotoğraflar Süreyya Yalçın'dan geldi.

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Gösterişli mücevherleriyle sıkça magazin gündemine damgasını vuran Süreyya Yalçın, pırlanta ve swarovski taşlarla kaplattığı iskelet maskesiyle festivalde boy gösterdi.

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Sosyetenin önemli isimlerinden birisi olan Yalçın, Black Rock Çölü'nde Türk bayrağı taşıdığı görüntüsünü de Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Yalçın'ın fotoğraflarında photoshop kullanması dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Burning Man Süreyya Yalçın

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