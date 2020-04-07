Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Burnley'nin Başkanı Mike Garlick, koronavirüsü nedeniyle lige verilen arada büyük maddi zarara uğradıklarını söyledi. Liglerin ağustosa kadar başlamaması halinde iflas edeceklerini belirten Mike Garlick "Kasada paramız kalmayacak" dedi.
Sezonun iptal edilmesi halinde zararlarının 60 milyon euroya yakın olacağını belirten Mike Garlick, Sky Sports'a yaptığı açıklamada "Gerçeği söylemek gerekirse eğer sezonu bitirmez, yeni sezonun ne zaman başlayacağı ile ilgili de net tarih verilemezse ağustos ayında iflas etmiş olacağız. Parasız kalmış olacağız. Diğer kulüpler hakkında konuşamam. Onların finansal durumlarını bilmiyorum ama biz iflas etmiş olacağız" dedi.Bu nedenle sezonu mutlaka tamamlamak istediklerinin altını çizen Mike Garlick "Sanırım tüm Premier Lig takımları da benzer durumdadır. Hemen hepsi sezonun tamamlanmasından yanadır" diyerek sözlerini tamamladı.
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