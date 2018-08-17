SPOR

Burnley - Medipol Başakşehir maçını Cenk Tosun tribünden takip etti!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 17.08.2018 09:41 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında İngiltere temsilcisi Burnley ile Turf Moor Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı tribünde sürpriz bir isim de takip etti.

Burnley - Medipol Başakşehir maçını Cenk Tosun tribünden takip etti!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Medipol Başakşehir, İngiliz ekibi Burnley ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Turf Moor Stadı'nda Burnley ile karşı karşıya gelen Başakşehir, uzatmaya giden maçın 97. dakikasında yediği golle Avrupa Ligi'ne veda etti.

Everton'ın Türk futbolcusu Cenk Tosun da karşılaşmayı tribünden takip etti.

Hem İngiliz hem de Türk taraftarlar, Cenk Tosun'a büyük ilgi gösterdi.

DkvzfrPX4AgDetL

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflarSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflar
MAÇ ÖZETİ | Burnley 1 - 0 Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)MAÇ ÖZETİ | Burnley 1 - 0 Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)
Jose Mourinho'dan Medipol Başakşehir'e ziyaretJose Mourinho'dan Medipol Başakşehir'e ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir cenk tosun

En Çok Okunan Haberler

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Alvaro Negredo Monaco ile sözleşme imzalamak üzere!

Alvaro Negredo Monaco ile sözleşme imzalamak üzere!

Zenit 8 - 1 Dinamo Minsk (Maç özeti)

Zenit 8 - 1 Dinamo Minsk (Maç özeti)

Ahmet Çakar'dan Negredo'nun golü sonrası çarpıcı paylaşım!

Ahmet Çakar'dan Negredo'nun golü sonrası çarpıcı paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Diğer Haberler
Burnley - Medipol Başakşehir maçını Cenk Tosun tribünden takip etti!

Burnley - Medipol Başakşehir maçını Cenk Tosun tribünden takip etti!

MAÇ ÖZETİ | Burnley 1 - 0 Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

MAÇ ÖZETİ | Burnley 1 - 0 Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Jose Mourinho'dan Medipol Başakşehir'e ziyaret

Jose Mourinho'dan Medipol Başakşehir'e ziyaret

Burnley - Medipol Başakşehir maçını Istvan Kovacs yönetecek

Burnley - Medipol Başakşehir maçını Istvan Kovacs yönetecek

Abdullah Avcı: Burnley karşısında oyuna hükmetmek kolay değil!

Abdullah Avcı: Burnley karşısında oyuna hükmetmek kolay değil!

UEFA Avrupa Ligi | Medipol Başakşehir 0 - 0 Burnley (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Avrupa Ligi | Medipol Başakşehir 0 - 0 Burnley (MAÇ ÖZETİ)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.