Burnley - Medipol Başakşehir maçını Cenk Tosun tribünden takip etti!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Medipol Başakşehir, İngiliz ekibi Burnley ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Turf Moor Stadı'nda Burnley ile karşı karşıya gelen Başakşehir, uzatmaya giden maçın 97. dakikasında yediği golle Avrupa Ligi'ne veda etti.

Everton'ın Türk futbolcusu Cenk Tosun da karşılaşmayı tribünden takip etti.

Hem İngiliz hem de Türk taraftarlar, Cenk Tosun'a büyük ilgi gösterdi.





