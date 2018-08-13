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Burnley - Medipol Başakşehir maçını Istvan Kovacs yönetecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 13.08.2018 18:20 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında İngiltere'nin Burnley takımı ile deplasmanda yapacağı maçta Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Burnley - Medipol Başakşehir maçını Istvan Kovacs yönetecek

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda perşembe günü Burnley ile oynayacağı rövanş maçının hakemleri belli oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Ağustos Perşembe günü Turf Moor Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ile Ovidiu Artene üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.

Istvan Kovacs, Medipol Başakşehir'in geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımını 2-0 yendiği müsabakayı da yönetmişti.

Türk takımları, 33 yaşındaki hakemin düdük çaldığı 4 maçta 2 galibiyet alırken 2 de beraberlik yaşadı.

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