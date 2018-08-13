Burnley - Medipol Başakşehir maçını Istvan Kovacs yönetecek

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda perşembe günü Burnley ile oynayacağı rövanş maçının hakemleri belli oldu.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Ağustos Perşembe günü Turf Moor Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ile Ovidiu Artene üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.
Istvan Kovacs, Medipol Başakşehir'in geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımını 2-0 yendiği müsabakayı da yönetmişti.
Türk takımları, 33 yaşındaki hakemin düdük çaldığı 4 maçta 2 galibiyet alırken 2 de beraberlik yaşadı.
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