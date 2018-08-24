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Burnley taraftarı Yunanistan'da bıçaklandı!

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 24.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Yunanistan'da oynanan Olympiakos - Burnley maçına saha dışı olaylar damga vurdu.

Burnley taraftarı Yunanistan'da bıçaklandı!

Üçüncü turda Medipol Başakşehir'i eledikten sonra UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Olympiakos ile eşleşen İngiliz ekibi Burnley, Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan ilk karşılaşmada rakibine 3-1 mağlup oldu.

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre saha dışı olayları maça damga vurdu. Buna göre Yunan taraftarlar bir Burnley taraftarını bıçaklarken, diğer taraftarlardan da dövülen ve gasp edilenler oldu. Burnley kulübü de maçtan sonra yaptığı açıklamada 5 kişinin yaralandığını, bunların kulübün taraftarlar için yaptığı organizasyon dışında tribüne gelenler olduğunu açıkladı.

Ayrıca, bazı İngiliz taraftarlarının da sarhoş olup kulüp tarafından tahsis edilen otobüslere binmekte zorluk çıkardığı için tutuklandığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Burnley Olympiakos Olympiakos - Burnley

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