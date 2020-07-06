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Büro Memur-Sen Bilecik İl Temsilcisi İsa Yıldız oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 06.07.2020 14:59 | Son Güncelleme

Büro Memur-Sen Bilecik İl Temsilciliği görevine getirilen Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli İsa Yıldız, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’i ziyaret etti.Büro Memur-Sen Bilecik İl Temsilciliği İsa Yıldız, ziyarette kurum çalışanlarının çalışma olanakları hakkında görüşlerini belirtti.

Büro Memur-Sen Bilecik İl Temsilcisi İsa Yıldız oldu

Büro Memur-Sen Bilecik İl Temsilciliği görevine getirilen Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli İsa Yıldız, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’i ziyaret etti.
Büro Memur-Sen Bilecik İl Temsilciliği İsa Yıldız, ziyarette kurum çalışanlarının çalışma olanakları hakkında görüşlerini belirtti. İl Müdürü Yasin Özdemir de yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu ve kurum personelinin en iyi şartlarda çalışmasına odaklandıklarını belirtirken, Büro Memur-Sen İl Temsilciliğine atanmasından dolayı İsa Yıldız’a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak başarılar diledi.

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