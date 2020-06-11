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Büro Memur-Sen çalışmalarını hızlandırdı

DÜZCE HABERLERİ  | 11.06.2020 14:46 | Son Güncelleme

Sen üyeleri de çalışmalarını hızlandırdı.

Sen üyeleri de çalışmalarını hızlandırdı. Görevlerine yeni başlayanlara hayırlı olsun ziyaretleri yapılırken, sınava gireceklere de ücretsiz kitaplar dağıtımı yapıldı.
Düzce Büro Memur-Sen, korona virüs salgını sonrasında durdurdukları programlarına normalleşme sürecinin başlamasının ardından faaliyetlerine de başladı. Adalet Bakanlığı’nın Görevde yükselme sınavını 5 Eylül 2020’de yapılacağını duyurmasının ardından Büro Memur-Sen Üyelerine ücretsiz çalışma kitaplar dağıtıldı. Ayrıca üyelere deneme sınavlarının da dağıtımı yapılacak. Korona virüs salgını esnasında görevlerinde yükselen kurum amirlerine de ziyaretler gerçekleştiren Büro Memur-Sen Üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı görevine getirilen Gülay Ercan’a da hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büro Memur-Sen Düzce Şube Başkanı Mahmut Gazi Yılmaz, “ Korona virüs salgını nedeni ile üyelerimizden uzak kalmıştık. Bazı çalışmalarımızı durdurmuştuk. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte ilk olarak görevde yükselme sınavına girecek üyelerimize çalışma kitapları dağıttık. Akabinde Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Gülay Ercan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İnşallah çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

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