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Burs verdiği öğrenciden Berrak Tüzünataç'a cevap geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.08.2018 13:47 | Son Güncelleme

Berrak Tüzünataç, bir senedir ihtiyacı olan bir kişiye burs veriyordu. Tüzünataç, son bursu yatırdıktan sonra burs verdiği kişi tarafından sosyal medyadan engellendiğini duyurmuştu. O gençten yanıt geldi..

Burs verdiği öğrenciden Berrak Tüzünataç'a cevap geldi

Berrak Tüzünataç, bir senedir ihtiyacı olan bir kişiye burs veriyordu. Oyuncu, son bursu yatırdıktan sonra burs verdiği kişi tarafından sosyal medyadan engellendi. Çok geçmeden öğrenci genç, çektiği video ile güzel oyuncudan özür diledi.

BERRAK TÜZÜNATAÇ INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI
Tüzünataç ekran görüntüsünü paylaşarak “Bir seneden fazladır eğitimi için burs verdiğim kişi, son bursunu alıp beni bloklamış. Ahahahahahhaha. Gerçekten bu aralar insanlar ve kendim hakkımda hayatın bana öğrettiklerini sindirdikten sonra çok şükran duyacağım (umarım..) Sanırım ben tam bir saftirikim “ dedi.

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'ÖZÜR DİLERİM'

Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği öğrenci sosyal medya hesabında paylaştığı video ile güzel oyuncudan özür diledi. Öğrenci genç "Berrak Tüzünataç'ı ben engellemedim. Kız arkadaşım kıskandığı için engellemiş. Özür dilerim." dedi.

Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği kişi oyuncuya hayatının şokunu yaşattı!Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği kişi oyuncuya hayatının şokunu yaşattı!
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