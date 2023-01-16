MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bursa Bülbülü Beyaz Zambaklar şarkı sözleri! Beyaz Zambaklar şarkısı kimin?

Bursa Bülbülü Beyaz Zambaklar şarkı sözleri! Beyaz Zambaklar şarkısı kimin?

16.01.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ata Demirer'in senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı Bursa Bülbülü filmi izleyenler tarafından çok beğenildi. Sesi ve şarkıları ile seyirciyi mest eden Ata Demirer'in canlandırdığı Cengiz karakterinin kaleme aldığı Beyaz Zambaklar'ın sözleri ise araştırılmaya başlandı. Peki, Beyaz Zambaklar şarkısı kimin? İşte Bursa Bülbülü Beyaz Zambaklar şarkı sözleri...

Bursa Bülbülü Beyaz Zambaklar şarkı sözleri! Beyaz Zambaklar şarkısı kimin?

Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü izleyicisinden tam not almaya devam ediyor. Hem eğlendiren hem güldüren filmdeki müzikler adeta seyircisini mest etti. Filde kaset çıkarma hayali kuran Cengiz'in yazdığı Beyaz Zambaklar şarkısı ise izleyenlerin hafızasında yer etti. Bursa Bülbülü Beyaz Zambaklar şarkı sözleri araştırılmaya başlandı. Peki, Beyaz Zambaklar şarkısı kimin? İşte tüm detaylar...

Bursa Bülbülü 3

BEYAZ ZAMBAKLAR ŞARKISI KİMİN?

Ata Demirer'in yazdığı, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Bursa Bülbülü 13 Ocak 2023 tarihinde Disney Plus'ta yayınlandı. Başrollerinde Ata Demirer, Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı Bursa Bülbülü filmindeki müzikler ise izleyenleri mest etti. Bursa Bülbülü filmindeki Beyaz Zambaklar şarkısının da sözleri Ata Demirer'e ait.

bursa bülbülü 4

BURSA BÜLBÜLÜ BEYAZ ZAMBAKLAR ŞARKI SÖZLERİ!

Filmde Ata Demirer'in hayat verdiği Cengiz karakterinin yazdığı ve seslendirdiği Beyaz Zambaklar tüm izleyenlerin hafızasında yer etmeyi başardı.

Beyaz Zambaklar'ın şarkı sözleri ise şöyle;
Bir çocuksu gülüş dudaklarında

Bir çapkın eda var bakışlarında

Bir çocuksu gülüş dudaklarında

Bir çapkın eda var bakışlarında

Kırlangıç mevsimi yaklaştığında

Beyaz zambaklar açar yanaklarında

Kırlangıç mevsimi yaklaştığında

Beyaz zambaklar açar yanaklarında

Hiç kimse duymasın

Aşkımı bilmesin

Arzumu bilmesin

Günahımı da

Aşkımı bilmesin

Günahımı da

Bir rüzgâr kopar da gecelerde

Ecel alsa beni yücelerden

Tüm beyaz zambaklar solup da gitse

Ya rabbim affeder böyle sevince

bursa bülbülü 3

Bir rüzgâr kopar da gecelerde

Ecel alsa beni yücelerden

Tüm beyaz zambaklar solup da gitse

Ya rabbim affeder böyle sevince

Beyaz zambaklar açar böyle sevince

Beyaz zambaklar açar böyle sevince

Bir çocuksu gülüş dudaklarında

Bir çapkın eda var bakışlarında

Kırlangıç mevsimi yaklaştığında

Beyaz zambaklar açar yanaklarında

Kırlangıç mevsimi yaklaştığında

Beyaz zambaklar açar yanaklarında

Hiç kimse duymasın

Aşkımı bilmesin

Arzumu bilmesin

Günahımı da

Aşkımı bilmesin

Günahımı da

Bir rüzgâr kopar da gecelerde

Ecel alsa beni yücelerden

Tüm beyaz zambaklar solup da gitse

Ya rabbim affeder böyle sevince

Bir rüzgâr kopar da gecelerde

Ecel alsa beni yücelerden

Tüm beyaz zambaklar solup da gitse

Ya rabbim affeder böyle sevince

Beyaz zambaklar açar böyle sevince

Beyaz zambaklar açar böyle sevince

Tüm beyaz zambaklar solup da gitse

Tanrım affeder böyle sevince...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baldızının çıplak pozlarına yorum yağdıBaldızının çıplak pozlarına yorum yağdı
Yasak Elma'ya Nehir Erdoğan'dan sonra bomba bir isim dahaYasak Elma'ya Nehir Erdoğan'dan sonra bomba bir isim daha
Sütyensiz tarzıyla göğüslerini sergiledi! Flörtü dayanamadıSütyensiz tarzıyla göğüslerini sergiledi! Flörtü dayanamadı
Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer Bursa Bülbülü filmi acar karakteri

En Çok Okunan Haberler

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Ağır sözler sonrası kanser olduğunu açıklayıp...

Ağır sözler sonrası kanser olduğunu açıklayıp...

Ayçiçek yağına yüzde 10-15 indirim bekleniyor

Ayçiçek yağına yüzde 10-15 indirim bekleniyor

Depoları doldurmak için son saatler! Zam geliyor

Depoları doldurmak için son saatler! Zam geliyor

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.