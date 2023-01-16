Bursa Bülbülü Beyaz Zambaklar şarkı sözleri! Beyaz Zambaklar şarkısı kimin?

Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü izleyicisinden tam not almaya devam ediyor. Hem eğlendiren hem güldüren filmdeki müzikler adeta seyircisini mest etti. Filde kaset çıkarma hayali kuran Cengiz'in yazdığı Beyaz Zambaklar şarkısı ise izleyenlerin hafızasında yer etti. Bursa Bülbülü Beyaz Zambaklar şarkı sözleri araştırılmaya başlandı. Peki, Beyaz Zambaklar şarkısı kimin? İşte tüm detaylar...
Ata Demirer'in yazdığı, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Bursa Bülbülü 13 Ocak 2023 tarihinde Disney Plus'ta yayınlandı. Başrollerinde Ata Demirer, Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı Bursa Bülbülü filmindeki müzikler ise izleyenleri mest etti. Bursa Bülbülü filmindeki Beyaz Zambaklar şarkısının da sözleri Ata Demirer'e ait.
Filmde Ata Demirer'in hayat verdiği Cengiz karakterinin yazdığı ve seslendirdiği Beyaz Zambaklar tüm izleyenlerin hafızasında yer etmeyi başardı.
Beyaz Zambaklar'ın şarkı sözleri ise şöyle;
Bir çocuksu gülüş dudaklarında
Bir çapkın eda var bakışlarında
Bir çocuksu gülüş dudaklarında
Bir çapkın eda var bakışlarında
Kırlangıç mevsimi yaklaştığında
Beyaz zambaklar açar yanaklarında
Kırlangıç mevsimi yaklaştığında
Beyaz zambaklar açar yanaklarında
Hiç kimse duymasın
Aşkımı bilmesin
Arzumu bilmesin
Günahımı da
Aşkımı bilmesin
Günahımı da
Bir rüzgâr kopar da gecelerde
Ecel alsa beni yücelerden
Tüm beyaz zambaklar solup da gitse
Ya rabbim affeder böyle sevince
Bir rüzgâr kopar da gecelerde
Ecel alsa beni yücelerden
Tüm beyaz zambaklar solup da gitse
Ya rabbim affeder böyle sevince
Beyaz zambaklar açar böyle sevince
Beyaz zambaklar açar böyle sevince
Bir çocuksu gülüş dudaklarında
Bir çapkın eda var bakışlarında
Kırlangıç mevsimi yaklaştığında
Beyaz zambaklar açar yanaklarında
Kırlangıç mevsimi yaklaştığında
Beyaz zambaklar açar yanaklarında
Hiç kimse duymasın
Aşkımı bilmesin
Arzumu bilmesin
Günahımı da
Aşkımı bilmesin
Günahımı da
Bir rüzgâr kopar da gecelerde
Ecel alsa beni yücelerden
Tüm beyaz zambaklar solup da gitse
Ya rabbim affeder böyle sevince
Bir rüzgâr kopar da gecelerde
Ecel alsa beni yücelerden
Tüm beyaz zambaklar solup da gitse
Ya rabbim affeder böyle sevince
Beyaz zambaklar açar böyle sevince
Beyaz zambaklar açar böyle sevince
Tüm beyaz zambaklar solup da gitse
Tanrım affeder böyle sevince...