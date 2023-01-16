Bursa Bülbülü Beyaz Zambaklar şarkı sözleri! Beyaz Zambaklar şarkısı kimin?

Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü izleyicisinden tam not almaya devam ediyor. Hem eğlendiren hem güldüren filmdeki müzikler adeta seyircisini mest etti. Filde kaset çıkarma hayali kuran Cengiz'in yazdığı Beyaz Zambaklar şarkısı ise izleyenlerin hafızasında yer etti. Bursa Bülbülü Beyaz Zambaklar şarkı sözleri araştırılmaya başlandı. Peki, Beyaz Zambaklar şarkısı kimin? İşte tüm detaylar...

BEYAZ ZAMBAKLAR ŞARKISI KİMİN?

Ata Demirer'in yazdığı, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Bursa Bülbülü 13 Ocak 2023 tarihinde Disney Plus'ta yayınlandı. Başrollerinde Ata Demirer, Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı Bursa Bülbülü filmindeki müzikler ise izleyenleri mest etti. Bursa Bülbülü filmindeki Beyaz Zambaklar şarkısının da sözleri Ata Demirer'e ait.

BURSA BÜLBÜLÜ BEYAZ ZAMBAKLAR ŞARKI SÖZLERİ!

Filmde Ata Demirer'in hayat verdiği Cengiz karakterinin yazdığı ve seslendirdiği Beyaz Zambaklar tüm izleyenlerin hafızasında yer etmeyi başardı.

Beyaz Zambaklar'ın şarkı sözleri ise şöyle;

Bir çocuksu gülüş dudaklarında

Bir çapkın eda var bakışlarında

Bir çocuksu gülüş dudaklarında

Bir çapkın eda var bakışlarında

Kırlangıç mevsimi yaklaştığında

Beyaz zambaklar açar yanaklarında

Kırlangıç mevsimi yaklaştığında

Beyaz zambaklar açar yanaklarında

Hiç kimse duymasın

Aşkımı bilmesin

Arzumu bilmesin

Günahımı da

Aşkımı bilmesin

Günahımı da

Bir rüzgâr kopar da gecelerde

Ecel alsa beni yücelerden

Tüm beyaz zambaklar solup da gitse

Ya rabbim affeder böyle sevince

Bir rüzgâr kopar da gecelerde

Ecel alsa beni yücelerden

Tüm beyaz zambaklar solup da gitse

Ya rabbim affeder böyle sevince

Beyaz zambaklar açar böyle sevince

Beyaz zambaklar açar böyle sevince

Bir çocuksu gülüş dudaklarında

Bir çapkın eda var bakışlarında

Kırlangıç mevsimi yaklaştığında

Beyaz zambaklar açar yanaklarında

Kırlangıç mevsimi yaklaştığında

Beyaz zambaklar açar yanaklarında

Hiç kimse duymasın

Aşkımı bilmesin

Arzumu bilmesin

Günahımı da

Aşkımı bilmesin

Günahımı da

Bir rüzgâr kopar da gecelerde

Ecel alsa beni yücelerden

Tüm beyaz zambaklar solup da gitse

Ya rabbim affeder böyle sevince

Bir rüzgâr kopar da gecelerde

Ecel alsa beni yücelerden

Tüm beyaz zambaklar solup da gitse

Ya rabbim affeder böyle sevince

Beyaz zambaklar açar böyle sevince

Beyaz zambaklar açar böyle sevince

Tüm beyaz zambaklar solup da gitse

Tanrım affeder böyle sevince...



