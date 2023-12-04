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  4. Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Bursa Bülbülü nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi?

Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Bursa Bülbülü nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi?

04.12.2023 19:55 | Son Güncelleme:
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Bursa Bülbülü filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak edildi. Filmin başrolleri arasında yer alan ünlü komedyen Ata Demirer aynı zamanda filmin senaryosunu da kaleme alıyor. Daha önce dijital platformda yayımlanan Bursa Bülbülü filmi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Bursa Bülbülü nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi?

Bursa Bülbülü filmine dair detaylı bilgiler sinemaseverlerin gündeminde yer aldı. başrollerinde Ata Demirer, Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı Bursa Bülbülü filmi komedi türünü ele alıyor. Eğlenceli sahneleriyle dikkat çeken film 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı FOX TV'de yayınlanacak. İşte Bursa Bülbülü filmi hakkında detaylı bilgiler...

BURSA BÜLBÜLÜ KONUSU

Bursa Bülbülü, kendi müzik albümünü çıkarmak isteyen şarkıcı Cengiz'in hikayesini anlatıyor. Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan Cengiz, kaset çıkarmayı hayal etmektedir ve Taşkın ile tanışmasıyla birlikte hayatı değişir. Cengiz, Taşkın'ın döneminin ünlü bestekarı olan Şerafettin'in bestesi ile kasetinin çok iyi bir çıkış yapacağını düşünür. Bu agerçekleştirebilmek için de ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz bu süreçte kendisini, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu ile birlikte birbirinden talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.

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BURSA BÜLBÜLÜ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Ata Demirer - Cengiz
Cem Gelinoğlu - Taşkın
Özge Özacar - Arzu
Tarık Papuççuoğlu - Şerafettin
Melek Baykal - Zeliha
Celil Nalçakan - Osman
Toygan Avanoğlu - Doktor Fatih
Neslihan Arslan - Bülent Ersoy
Ramiz Mullamusa - Küçük Emrah
Seda Türkmen - Sevda
Bedir Bedir - Cazgir

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BURSA BÜLBÜLÜ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

13 Ocak 2023 tarihinde Disney+'ta yayımlanan Bursa Bülbülü filminin büyük bir kısmı Erdek'te çekilmiştir.

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