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Bursa Büyükşehir Belediyesi çamur yakma tesisinde elektrik enerjisi üretiyor

04.07.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Her gün 51 bin 689 hanenin tüketeceğine eş değer elektrik enerjisi üretiyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çamur yakma tesisinde, arıtmadan çıkan çamuru enerjiye dönüştürdüklerini belirterek, "Bir evin ayda ortalama 150 kilovatsaat enerji harcadığını düşündüğümüzde, her gün 51 bin 689 hanenin tüketeceğine eş değer elektrik enerjisi üretiyoruz." bilgisini paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, Yenikent ve İnegöl Katı Atık Depolama Sahalarına kurulan tesislerde metan gazından elektrik üretiyor.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BUSKİ) ana içme suyu hatlarına kurulan hidroelektrik santralleri ve metro istasyonları ile hizmet binalarının üzerine yerleştirilen güneş panelleriyle de elektrik üretimiyle doğal kaynaklar enerjiye dönüştürülüyor.

BUSKİ tarafından projelendirilip Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nde inşa edilen ve 2018'de üretime başlayan çamur yakma tesisi, enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir işlev görüyor.

Günlük 400 ton yakma kapasitesine sahip tesiste Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 11 ileri arıtma tesisinden gelen çamur tamamıyla yakılıyor.

- "5,5 milyon lira kazanç sağlamış olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu vurguladı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla ilgili önemli bir mesafe katettiklerini belirten Alinur Aktaş şunları kaydetti:

"2018 yılında devreye aldığımız çamur yakma tesisi de bu anlamda büyük önem taşıyor. Bu tesisle arıtma tesislerimizden çıkan çamuru hem bertaraf etmiş oluyoruz hem de enerji üreterek ekonomiye kazandırıyoruz. Tesis devreye alındığından beri yaklaşık 385 bin ton çamur bertaraf edilmiş oldu ve yaklaşık 48 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi. Bu üretimin 9,5 milyon kilovatsaatini arıtma tesislerinde kullanarak yaklaşık 5,5 milyon lira kazanç sağlamış olduk. Bir evin ayda ortalama 150 kilovatsaat enerji harcadığını düşündüğümüzde, her gün 51 bin 689 hanenin tüketeceğine eş değer elektrik enerjisi üretiyoruz. Çevreyi atalarımızın mirası değil, çocuklarımızın emaneti olarak görüyor ve emanete en iyi şekilde sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz."

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