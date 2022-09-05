YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa Büyükşehir Belediyesinden Sabiha Gökçen Havalimanı için yeni rota

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Sabiha Gökçen Havalimanı için yeni rota

05.09.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Sabiha Gökçen Havalimanı için yeni rota

Bursalıların İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına kesintisiz ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, BBBUS rotasına Gemlik, Orhangazi ve Yalova'yı dahil etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren BBBUS ile kent sakinlerinin diğer şehirler ve ülkelerle bağlantısının sağlanmasına katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, hizmet ağını genişletti.

Bursalıların yoğun olarak kullandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım için 2017 yılının ağustos ayında başlatılan ve geçen yıl İstanbul Havalimanı için de devreye alınan BBBUS otobüs seferlerinde, Sabiha Gökçen Havalimanı için yeni bir rota hazırlandı.

Daha önce Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden hareketle otoban üzerinden doğrudan Sabiha Gökçen'e giden BBBUS için, yoğun talep üzerine Gemlik, Orhangazi ve Yalova'yı da kapsayan yeni rota oluşturuldu.

Alternatif olarak konulan bu seferlerde otobüs terminalinden kalkan BBBUS, Gemlik, Orhangazi ve Yalova terminallerinden de yolcu alarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turizm hedefleri doğrultusunda gerek ulusal gerekse uluslararası alanda ulaşılabilirliğin büyük önem taşıdığını belirtti.

Bursalıların özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yoğun olarak kullandıklarını hatırlatan Aktaş, "BBBUS tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan seferler yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Seferlerimiz doğrudan otobandan yapılıyordu ancak Gemlik, Orhangazi ve Yalova'yı da kapsaması için yoğun talepler geldi. Otoban hattına ek olarak bu bölgeyi kapsayan yeni rota oluşturduk. Şimdilik günde 4 sefer olarak devreye aldık. Taleple doğru orantılı olarak sefer sayısını artırabiliriz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayalleri gerçeğe dönüştüBursa'da engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayalleri gerçeğe dönüştü
Hatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybettiHatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıİzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa Yalova Bursa Büyükşehir Belediyesi otobüs rota sabiha gokcen havalimani taşıma

Bursa Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:28
Öğle
13:08
İkindi
16:45
Akşam
19:38
Yatsı
20:59
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Lunaparkta dehşet! Metrelerce yüksekten yere çakıldı

Lunaparkta dehşet! Metrelerce yüksekten yere çakıldı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.