Bursa Büyükşehir orkestradan ‘Sezona Merhaba’ konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün karma ses ve saz sanatçılarının hazırladığı ‘Sezona Merhaba’ ortak konseri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ve Bando Şefliği bölümlerinin ortak hazırladığı konser, Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda dinleyicilerle buluştu. ‘Evde Kal Müziksiz Kalma’ sloganıyla sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlarla evlere konuk olan sanatçılar, düzenlenen ortak konser ile ‘Sezona Merhaba’ dedi.

1936 yılında kurulup 1937 yılında resmi olarak açılışı gerçekleşen Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Şefliği’nin kuruluş yıl dönümünün de kutlandığı gecede açılışı, Bando Şefi Murat Aydın eşliğinde mini konserle Bando Şefliği Orkestrası yaptı. Ardından sahne alan tüm saz ve ses sanatçıları, milli marşların yanı sıra Türkçe ve yabancı şarkılardan türkülere, cazdan popa kadar birçok eseri barındıran repertuarıyla dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sınırlı sayıda davetlinin covid-19 tedbirleri altında katıldığı konser, gecenin sonunda dinleyenlerden büyük alkış topladı.

