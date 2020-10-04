YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa Büyükşehir orkestradan ‘Sezona Merhaba’ konseri

Bursa Büyükşehir orkestradan ‘Sezona Merhaba’ konseri

BURSA HABERLERİ  | 04.10.2020 13:27 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün karma ses ve saz sanatçılarının hazırladığı ‘Sezona Merhaba’ ortak konseri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ve Bando Şefliği bölümlerinin ortak hazırladığı konser, Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda dinleyicilerle buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün karma ses ve saz sanatçılarının hazırladığı ‘Sezona Merhaba’ ortak konseri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ve Bando Şefliği bölümlerinin ortak hazırladığı konser, Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda dinleyicilerle buluştu. ‘Evde Kal Müziksiz Kalma’ sloganıyla sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlarla evlere konuk olan sanatçılar, düzenlenen ortak konser ile ‘Sezona Merhaba’ dedi.
1936 yılında kurulup 1937 yılında resmi olarak açılışı gerçekleşen Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Şefliği’nin kuruluş yıl dönümünün de kutlandığı gecede açılışı, Bando Şefi Murat Aydın eşliğinde mini konserle Bando Şefliği Orkestrası yaptı. Ardından sahne alan tüm saz ve ses sanatçıları, milli marşların yanı sıra Türkçe ve yabancı şarkılardan türkülere, cazdan popa kadar birçok eseri barındıran repertuarıyla dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sınırlı sayıda davetlinin covid-19 tedbirleri altında katıldığı konser, gecenin sonunda dinleyenlerden büyük alkış topladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgiTalebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Eskimanyas kalesi için proje yapılacak
Eskimanyas kalesi için proje yapılacak

Bursa Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:33
Sabah
06:56
Öğle
12:58
İkindi
16:13
Akşam
18:49
Yatsı
20:07

Bursa Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Başhekim Yoğurt Orhaneli’ne Tayin Edildi
Başhekim Yoğurt Orhaneli’ne Tayin Edildi
Orhangazi Ilçesine Atanan Başsavcı Fatih Karabacak Göreve Başladı
Orhangazi Ilçesine Atanan Başsavcı Fatih Karabacak Göreve Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.