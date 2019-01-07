Bursa'da çocuğunu cebinde notla AVM'de terk eden anne ortaya çıktı!

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde Cuma günü, oğlu Hamza’yı bir oyun parkına getiren Gamze Nur E., bir süre sonra çocuğu cebine not bıraktıktan sonra terk etti. Görevlilerinin ihbarı üzerine gelen polisler, çocuğun cebindeki notu buldu.

'TEK ÇAREM BUYDU'

Notta, ’Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim’ yazdığı görüldü. Notu ve çocuğu alan polisler, anneyi tespit etmek için çalışma başlattı.

OTELDE YAKALANDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, anneyi tespit etti. Ekipler Gamze Nur E.’nin, Osmangazi ilçesinde bir otelde konakladığı bilgisine ulaştı. Burada gözaltına alınan Gamze Nur E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Çok zor durumda olduğu ve geçinemediği için üzülerek böyle bir şey yaptığını söyleyen Gamze Nur E., sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

1 YIL ÖNCE DE TERK ETMİŞ



İçkili mekanlarda garson olarak çalıştığı öğrenilen Gamze Nur E.’nin, yaklaşık 1 yıl önce de oğlu Hamza’yı, Çocuk Esirgeme Kurumu’na verdiği daha sonra pişman olarak geri aldığı bildirildi. Çocuk, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Sırameşeler Çocuk Yetiştirme Yurdu’na yerleştirildi. (DHA)



