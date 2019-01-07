TREND

Bursa'da çocuğunu cebinde notla AVM'de terk eden anne ortaya çıktı!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 07.01.2019 14:23 | Son Güncelleme

Bursa’da 3 yaşındaki oğlu Hamza’yı AVM'de cebine not bırakarak terk eden Gamze Nur E. (31), bir otelde yakalanıp, gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Gamze Nur E.’nin, çocuğunu 1 yıl önce de terk ettiği ortaya çıktı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde Cuma günü, oğlu Hamza’yı bir oyun parkına getiren Gamze Nur E., bir süre sonra çocuğu cebine not bıraktıktan sonra terk etti. Görevlilerinin ihbarı üzerine gelen polisler, çocuğun cebindeki notu buldu.

'TEK ÇAREM BUYDU'

Notta, ’Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim’ yazdığı görüldü. Notu ve çocuğu alan polisler, anneyi tespit etmek için çalışma başlattı.

NOT

OTELDE YAKALANDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, anneyi tespit etti. Ekipler Gamze Nur E.’nin, Osmangazi ilçesinde bir otelde konakladığı bilgisine ulaştı. Burada gözaltına alınan Gamze Nur E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Çok zor durumda olduğu ve geçinemediği için üzülerek böyle bir şey yaptığını söyleyen Gamze Nur E., sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BURSA AVM

1 YIL ÖNCE DE TERK ETMİŞ

İçkili mekanlarda garson olarak çalıştığı öğrenilen Gamze Nur E.’nin, yaklaşık 1 yıl önce de oğlu Hamza’yı, Çocuk Esirgeme Kurumu’na verdiği daha sonra pişman olarak geri aldığı bildirildi. Çocuk, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Sırameşeler Çocuk Yetiştirme Yurdu’na yerleştirildi. (DHA)


PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Özge Borak: Bizim insanımızı ağlatmak, güldürmekten daha kolayÖzge Borak: Bizim insanımızı ağlatmak, güldürmekten daha kolay
'Kadınların vücutları kılsız olur' kanısına bir karşı duruş: KıllıOcak'Kadınların vücutları kılsız olur' kanısına bir karşı duruş: KıllıOcak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa AVM Çocuk anne

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü mağazada porno skandalı!

Ünlü mağazada porno skandalı!

Emina kural bozdu! Şaşırtan paylaşım

Emina kural bozdu! Şaşırtan paylaşım

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! Suya ekleyin...

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! Suya ekleyin...

'Muhalif partiye oy veren kadına toplu tecavüz' iddiası

'Muhalif partiye oy veren kadına toplu tecavüz' iddiası

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Hayalim metrobüs almak' demişti! Bakın ne oldu

'Hayalim metrobüs almak' demişti! Bakın ne oldu

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

Türkiye bu haberle sarsıldı! Yorum Ana Haber'e damga vurdu

Türkiye bu haberle sarsıldı! Yorum Ana Haber'e damga vurdu

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamalı elektrik çarptı, matematik dahisi oldu!

Hamalı elektrik çarptı, matematik dahisi oldu!

Herkes onu merak ediyordu! Talihli isim ortaya çıktı

Herkes onu merak ediyordu! Talihli isim ortaya çıktı

Özge Borak: Bizim insanımızı ağlatmak, güldürmekten daha kolay

Özge Borak: Bizim insanımızı ağlatmak, güldürmekten daha kolay

'Kadınların vücutları kılsız olur' kanısına bir karşı duruş: KıllıOcak

'Kadınların vücutları kılsız olur' kanısına bir karşı duruş: KıllıOcak

Eşek saldırdı, hayatı kabusa döndü! Kimse evlenmiyor...

Eşek saldırdı, hayatı kabusa döndü! Kimse evlenmiyor...

'Palu ailesi' olayında yeni gelişme

'Palu Ailesi' olayında yeni gelişme! Canlı yayında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.