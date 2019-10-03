Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu

Kaza merkez Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre çalıştığı yerden çıkıp eve giden Özcan Obak (38) virajı alamayınca kontrolündeki forkliftten düşerek altında kaldı.

AYAK PARMAKLARI KOPTU

Obak’ın üzerine düşen forklift sol ayağının 5 parmağını kesti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada yaralı Obak’ı forkliftin altından çıkaran vatandaşlar ayağını yukarıya kaldırarak ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Obak’ı ve kopan 4 ayak parmağını alarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Kaldırdı.

KOPAN 5. PARMAĞI POLİSLER BULDU

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri beşinci parmağı forkliftin altında bularak ekip aracıyla hastaneye götürdü.

Hastaneye kaldırılan Özcan Obak’ın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

