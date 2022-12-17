Bursa'da halk sıraya girdi! Bir vatandaş Messi için lokma dağıttı, sebebi sonradan ortaya çıktı

Esnaf Hikmet Işık, İnegöl Belediye Meydanında vatandaşlara lokma dağıttı.

Lokma firmasına ücretini verip lokma dağıttıran Esnaf Hikmet Işık, "Malum Pazar günü final maçı oynanacak. Kupayı Arjantin’in almasını istiyoruz.

Temennimiz Messi’nin de bir gol atıp Maradona’ya armağan etmesi. O yüzden bu lokmayı dağıttık. Afiyet olsun" dedi.

"KUPAYI ARJANTİN'İN ALMASINI İSTİYORUZ"

Kupayı Arjantin'in almasını istediklerini belirten Hikmet Işık, "Malum pazar günü final maçı oynanacak. Messi'ye karşı bir hayranlık var ama işin doğrusu Messi üzerinden Maradona'ya atıfta bulunup, onun ruhuna gönderdik aslında. Kupayı Arjantin'in almasını istiyoruz. Temennimiz Messi'nin de gol atıp, Maradona'ya armağan etmesi. O yüzden bu lokmayı dağıttık. Afiyet olsun." dedi.



